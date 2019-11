Wielkie zakupy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Ponad sto sztuk urządzeń medycznych zakupi Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w trakcie konkursu ofert, który rozpoczął się w poniedziałek i zakończy się późnym wieczorem we wtorek. W puli jest 40 milionów złotych – poinformował prezes Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak. Wtorek jest drugim dniem zakupów w ramach 53. Konkursu Ofert WOŚP. Zakupy mają zakończyć się późnym wieczorem. Szczegółowa lista sprzętu zakupionego przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy ma zostać opublikowana w środę przed południem. W puli jest 40 milionów złotych. Prawdę mówiąc, nie wydamy ani grosza więcej – zapowiedział Jerzy Owsiak, prezes Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na wtorkowej konferencji prasowej. W poniedziałek WOŚP wydała 26 milionów złotych na zakup 39 urządzeń. Kupiono 13 aparatów rentgenowskich przyłóżkowych oraz 26 zestawów endoskopowych. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

