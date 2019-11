Wino Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie docenione znakiem jakości W winnicy Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie studenci uczą się zasad uprawy winorośli i produkcji wina – białego oraz czerwonego. Prowadzone tu badania naukowe dotyczą m.in. uprawy winogron bez stosowania herbicydów. Winnica ta otrzymała znak jakości Spichlerza Koronnego. Jak powiedział PAP dr inż. Przemysław Banach, który czuwa nad uprawami w winnicy i produkcją w uczelnianej winiarni, na południu Polski można produkować głównie wina wytrawne lub półwytrawne. Słońca jest za mało, żeby można było wyhodować bardzo słodkie odmiany owoców. Degustacja wina przez ekspertów dowodzi, że jest ono jednak najwyższej jakości. Od 2013 roku w Winnicy Garlicki Lamus produkowane jest wino pod nazwą handlową Uniwersyteckie Grono. Marką tą firmowane są zarówno wina białe, jak czerwone. Te, które otrzymały certyfikaty, można sprzedawać pod nazwą odpowiedniego szczepu winorośli i rocznika produkcji. “Badania naukowe prowadzone w winnicy związane są głównie z uprawą bezherbicydową. Naukowcy oceniają różne naturalne ściółki, są to m.in. różne rodzaje traw, które mają wpływ na zachwaszczenie upraw. Ponadto prowadzimy ocenę kilku szczepów obecnie polecanych do uprawy w polskich winnicach” – wylicza dr inż. Banach. Dodaje, że prace badawcze obejmują też ocenę tzw. podkładek. Jak tłumaczy, każda roślina składa się z części podziemnej i nadziemnej. System korzeniowy to właśnie podkładka, która może mieć wpływ na ilość składników, jakie winorośl pobiera z gleby lub na mrozoodporność. Naukowcy wybierają najlepsze rośliny, aby uzyskać najwyższą jakość plonu. Winnica uniwersytecka Garlicki Lamus otrzymała znak jakości Spichlerza Koronnego. W procedurze przyznawania marki Spichlerz Koronny degustowano wino białe. Jak informuje rzeczniczka prasowa UR Izabella Majewska, marka lokalna Spichlerz Koronny nadawana jest regionalnym produktom i usługom z obszaru „Korona Północnego Krakowa” obejmującego gminy: Igołomia – Wawrzeńczyce, Kocmyrzów – Luborzyca, Michałowice, Wielka Wieś, Zielonki. Znakiem tym wyróżniane są produkty i usługi wysokiej jakości, sprzyjające zrównoważonemu rozwojowi tego obszaru. Choć produkcję wina o nazwie Garlicki Lamus rozpoczęto w 2013 roku, to pierwsze sadzonki w Uniwersyteckiej Winnicy zostały posadzone wiosną 2007 roku i było to zaledwie 250 sztuk w pięciu odmianach: Muskat Odesski, Seyval Blanc, Jutrzenka, Regent i Marechal Foch. Początkowo winnica miała być uzupełnieniem kolekcji roślin sadowniczych, jaka znajduje się na terenie Stacji Doświadczalnej w Garlicy Murowanej. Wiosną 2008 roku powierzchnia winnicy została powiększona do hektara. Obecnie rośnie tam prawie 3 tysiące krzewów w 15 odmianach. Pierwsze wino wyprodukowano eksperymentalnie w 2009 roku. Od 2013 roku rozpoczęto produkcję wina z przeznaczeniem na sprzedaż. Winnica Garlicki Lamus znajduje w podkrakowskiej Garlicy Murowanej położonej na terenie Parku Krajobrazowego “Dolinki Krakowskie”. Nazwa winnicy pochodzi od nazwy zabytkowego budynku z początku XVII. Lamus to budynek gospodarczy stawiany przy dworach. Z czasem budynek bramny drewnianego dworu został przystosowany do pełnienia funkcji lamusa, a bramę zamurowano. W latach 80-tych został on przebudowany. W winiarni przy Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa UR, oprócz przerobu winogron, prowadzone są zajęcia dydaktyczne z zakresu enologii. Wina powstają w piwnicach starej chłodni doświadczalnej, gdzie przez większą część roku w sposób naturalny można utrzymać temperaturę 12 stopni Celsjusza. Wina fermentują w nowoczesnych tankach ze stali nierdzewnej, natomiast mniejsze partie dojrzewają w szklanych opakowaniach. W VI edycji Konkursu Polskich Win organizowanym w sierpniu przez Jasielskie Stowarzyszenie Winiarzy Vinum Pro Cultura i Stowarzyszenie Sommelierów Polskich w Winnicy Dwie Granice wyróżniono dwa białe wina z Winnicy Uniwersytetu Rolniczego. Srebrny medal otrzymało o nazwie Garlicki Lamus, a brązowy – Solar 2018. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej. PAP – Nauka w Polsce, Karolina Duszczyk Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: PAP Website PAP to największa agencja informacyjna w Polsce. Zbiera, opracowuje i przekazuje obiektywne i wszechstronne informacje z kraju i zagranicy. Przez całą dobę, 7 dni w tygodniu 250 dziennikarzy i 40 fotoreporterów przygotowuje serwisy informacyjne, z których korzystają media, instytucje, urzędy państwowe i przedsiębiorcy. Search

