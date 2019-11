Wizy do USA zostaną zniesione jeszcze w listopadzie Prezydent Andrzej Duda wygłosił oświadczenie. Powiedział, że wizy do USA zostaną zniesione wcześniej, niż zakładano. Dojdzie do tego jeszcze w tym miesiącu. – Postanowiliśmy ogłosić bardzo ważną i radosną wiadomość. Pani ambasador Georgette Mosbacher poinformowała mnie, że dziś w Waszyngtonie zostanie ogłoszony komunikat, zgodnie z którym Polska została przyjęta do programu bezwizowego – powiedział prezydent Andrzej Duda. Podróż turystyczna i biznesowa do USA bez wiz na maksymalnie 90 dni będzie możliwa od 11 listopada. Prezydent zaznaczył, że liczy na radość Polaków. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

