Władze Toronto idą ze skargą przeciwko prowincji do Sądu Najwyższego Kanady Władze miasta Toronto postanowiły pójść aż do Sądu Najwyższego Kanady w walce z decyzją rządu Ontario premiera Douga Forda o zmniejszeniu wielkości rady miasta. Sąd Apelacyjny w Ontario orzekł we wrześniu, że ustawa, która zmniejszyła liczbę radnych i okręgów z 47 do 25 w połowie kampanii wyborczej w 2018 r., była zgodna z konstytucją. Rada miasta poprzednio głosowała w styczniu za kontynuacją sprawy w najwyższej instancji – w Sądzie Najwyższym w przypadku przegranej na poziomie sądu apelacyjnego. Tak uczynion i obecnie władze Toronto będą czekać na decyzję sądu czy wysłucha apelacji. Rząd Forda przyjął kontrowersyjny projekt ustawy o drastycznym zmniejszeniu wielkości rady miejskiej Toronto w sierpniu 2018 r., powodując tym konflikt z władzami miasta, przygotowującymi się w tym czasie do wyborów samorządowych 22 października. Ford – były radny miasta Toronto i kandydat na burmistrza (który przegrał z Johnem Tory’m) – powiedział, że posunięcie to usprawni proces decyzyjny i pozwoli zaoszczędzić 25 milionów dolarów. Krytycy oskarżyli rząd Ontario o ingerencję polityczną w proces demokratyczny. Podczas gdy sąd niższej instancji uznał prawo za niekonstytucyjne, sąd Ontario uchylił to orzeczenie wąskim marginesem 3-2. Stwierdzono, że nieoczekiwany manewr nie zakłócił zdolności kandydatów lub wyborców do swobodnego wypowiedzenia się w wyborach, zgodnie z sekcją 2b Karty praw i wolności. Miasto zwróciło się do sądu apelacyjnego o potwierdzenie ustaleń sądu niższej instancji, pozostawiając jednocześnie wyniki ostatnich wyborów aż do kolejnych w 2022 roku. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Joanna Wójcik Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.