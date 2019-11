Wojewoda Drelich ośmiesza Pomorze Reprezentujący rząd PiS wojewoda Dariusz Drelich powiesił w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim tablicę upamiętniająca… wizytę Andrzeja Dudy. Tabliczka to jednak nie wszystko, na ścianie zawisł też portret prezydenta. “Tymczasem w gabinecie wojewody pomorskiego… Najważniejsze, że i wojewoda Drelich znalazł tu swoje miejsce. Czy to w PiS jakiś [sposób – red] na przedłużenie swojej kadencji?” – napisała na Twitterze gdańska posłanka Platformy Obywatelskiej Agnieszka Pomaska. Do postu zamieszczone jest zdjęcie pokazujące… coś, co naprawdę trzeba zobaczyć na własne oczy: Na ścianie wisi portret prezydenta Andrzeja Dudy, a poniżej wisi tabliczka z informacją, że “w Pomorskim Urzędzie wojewódzkim gościł Pan Prezydent RP Andrzej Duda”. Poniżej data i podpis: Wojewoda Dariusz Drelich. Skojarzenia z trenerem Jarząbkiem stojącym przed szafą w gabinecie prezesa Ryszarda Ochódzkiego nasuwają się właściwie same. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

