Wynajem nieruchomości

Z cyklu: Domowe ciekawostki

Są różne formy wynajmu nieruchomości: w ostatnim czasie wielu klientów inwestujących w nieruchomości zainteresowanych było wynajmem krótkoterminowym. Oczywiście sysem ten został rozpropagowany przez firmę Airbnb, która na całym świecie oferuje różnego rodzaju nieruchomości, stwarzając pod tym względem konkurencję firmom hotelarskim. Wynajem na terminy krótsze, w przypadku dużego obłożenia, przynosi dużo większe dochody niż wynajem na termin roczny, lub dłuższy. A więc zainteresowanie inwestorów takimi nieruchomościami wzrosło znacznie. Jest to również jeden z powodów dlaczego lobby hotelarskie z taką zaciekłością probuje zwalczać ten typ wynajmu, bo wiele hoteli traci klientów na rzecz konkurencji. Dlatego też w wielu budynkach w Toronto lobby hotelarskie było na tyle wpływowe, że doprowadziło do wprowadzenia zakazu wynajmu krótkoterminowego. Wiele osób poszukuje więc mieszkań w takich budynkach, w których ta forma wynajmu jest dopuszczalna. Trzeba też podkreślić, że ceny mieszkań w tych budynkach natychmiast podskoczyły.

Wielu klientów pyta często czy wynajem w systemie Airbnb jest dozwolony, oraz czy wynajmujący goście mogą być traktowani jako podnajemcy. Czasami nie można na to pytanie odpowiedzieć jednoznacznie.

A więc zacznijmy od pytania jakie są podstawowe zasady przy wynajmie w systemie Airbnb? Każde miasto próbuje ustalić własne zasady wynajmu w tym zakresie, zarówno na stronach firmy Airbnb, jak innych konkurencyjnych, prawdopodobnie z zależności od wpływów lobby hotelarskiego.

W Toronto próbuje wprowadzić się zasadę, że jedynie główne miejsce zamieszkania (tzw. principal residence) może być użyte na wynajem w systemie Airbnb. A więc można będzie wynająć nawet do trzech sypialni w mieszkaniu, lub nawet wynajać cały dom, ale tylko do maksimum 180 dni w roku. Ponadto, trzeba zapłacić $50 w celu zarejestrowania takiego lokum w urzędzie miejskim, oraz obciążać klientów dodatkowym podatkiem w wysokości czterech procent.

Czy w takim wypadku podnajmujący są traktowani jako wynajmujący oraz czy kwalifikuja się do zastosowania wobec nich prawa o wynajmie obowiazującego w Ontario? Nie jest to łatwe pytanie. A więc jeśli mieszkasz w domu lub mieszkaniu i podnajmujesz jedynie kilka pokoi gościom z Airbnb, w tym znaczeniu nie są oni zwykłymi wynajmującymi, i mogą być traktowani jako goście: muszą też opuścić lokal natychmiast, jeśli się ich o to poprosi. Przy takim wynajmie nie stosujemy formy standartowego wynajmu obowiązującej w Ontario. W momencie jednak kiedy wynajmują cały dom, nawet na kilka dni, w zasadzie powinno się zastosować tę standardową formę, nieważne czy jest to mieszkanie umeblowane, czy też nie. A przecież wynajem w systemie Airbnb obejmuje zazwyczaj mieszkania umeblowane, będąc właśnie konkurencją dla hoteli.

Co staje się w przypadku kiedy chcemy się pozbyć lokatora, czy można to zrobić w taki sposób, przekształcając wynajęte mieszkanie na system Airbnb? A więc w Ontario nie można tego zrobić. Pozbyć się dotychczasowego lokatora można jedynie w momencie gdy przekształcamy lokal z użytku mieszkalnego na użytek komercyjny, natomiast nie do zastosowania na użytek Airbnb. Nie będzie też można do pozbycia się lokatora użyć powodu, jakim jest wprowadzenie się członka rodziny. Nie można przekształcić tego lokalu na Airbnb przed upływem roku od pozbycia się lokatora. Mogłoby to doprowadzić do nałożenia kar na wlaściciela lokalu.

Pozbycie się lokatora w przypadku gdy wynajmuje lokal na zasadzie Airbnb jest bardzo łatwe: nie wchodzi tu w rachubę podnajem, a więc może być on traktowany jako intruz, którego można się pozbyć natychmiast.

Ważne są również kwestie ubezpieczenia: otóż w przypadku wynajmu w ramach Airbnb, warto jest powiadomić firmę ubezpieczeniową o takim zamiarze, albowiem ryzyko wyrządzenia szkód staje się większe. Ważne jest, w przypadku powstania jakichkolwiek szkód kto zajmował dany lokal, jeśli nie była to osoba, która go zamieszkuje, to odszkodowanie może być problematyczne, a nawet nieprzyznane przez ubezpieczyciela.

Ryszard Sobolewski

GoWest Realty Ltd, Brokerage