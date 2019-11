Zakopane protestuje. Mieszkańcy nie chcą sylwestra. Na zakopiańskich Krupówkach odbył się protest przeciwko planom organizacji koncertu sylwestrowego pod Wielką Krokwią. Organizatorzy argumentują, że wielogodzinny hałas może mieć tragiczne skutki dla przyrody. TVP chce zorganizować imprezę na Wielkiej Krokwi tuż przy granicy Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz terenów chronionych, na których przebywają zwierzęta. Przeciwnicy imprezy tłumaczą, że muzyka i okrzyki mogą wystraszyć tatrzańską zwierzynę i obudzić niedźwiedzie. Kilkaset osób przemaszerowało w sobotę Krupówkami w proteście przeciw planom TVP. Na czele pochodu uczestnicy na noszach nieśli kukłę niedźwiedzia brunatnego naturalnych rozmiarów. Protestujący nieśli także transparenty z napisami: “Okaż kulturę chroń naturę” czy “Nie dla Sylwestra pod Wielką Krokwią”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

