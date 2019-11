Zaufany człowiek Trumpa pogrąża go swoimi zeznaniami, ale do impeachmentu daleko Postawienie Donalda Trumpa w stan oskarżenia przez Izbę Reprezentantów wydaje się być przesądzone po tym jak pojawiły się żelazne dowody, że prezydent uzależnił pomoc wojskową dla Ukrainy od wsparcia przez nią jego osobistych interesów politycznych. Jednak ten dramatyczny zwrot w dochodzeniu nie zmienił stanowiska popierających Trumpa senatorów, których głosy są niezbędne do ewentualnego usunięcia go z urzędu – piszą Burgess Everett i Marianne Levine z POLITICO. Potrzebna jest zwykła większość w Izbie Reprezentantów, aby postawić prezydenta w stan oskarżenia i jest to raczej przesądzone, bo opozycyjni Demokraci kontrolują tę izbę Kongresu. Ostateczną decyzję o usunięciu prezydenta podejmuje jednak Senat większością dwu trzecich głosów, ale popierający Trumpa senatorowie wydają się nieporuszeni najnowszymi informacjami. Republikanie, czyli partia Trumpa, mają w Senacie większość 51-49 i musiałoby się odwrócić od prezydenta więcej niż połowa z nich, a na to się zupełnie nie zanosi. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

