Nie do wiary!!! Posłowie Konfederacji z hitlerowskim pozdrowieniem na zdjęciu. Poseł Konfederacji Dobromir Sośnierz na antenie Polsat News zbagatelizował oskarżenia o oddawanie hitlerowskiego pozdrowienia. Polityk stwierdził, że robił to w formie żartów i nie ma w tym nic złego. Hajlowanie, czyli podniesienie ręki w pozdrowieniu, jest gestem znanym choćby ze starych fotografii. Tak pozdrawiali się hitlerowcy i dziś w Polsce ten gest wielu osobom fatalnie się kojarzy. Jednak zdaniem posła Konfederacji Dobromira Sośnierza nie ma w nim niczego złego. Polityk na antenie Polsat News dowodził, że to tylko podniesienie ręki pod odpowiednim kątem. – Jeśli jest robiony nie w cel propagowania hitleryzmu, tylko w celu parodii ideologii socjalistyczno-narodowej, to wtedy nie jest ku czci Adolfa Hitlera – próbował przekonywać Sośnierz, gdy na antenie pokazano zdjęcie, na którym stał z ręką podniesioną w hitlerowskim pozdrowieniu. Nie on jeden zresztą, podobne honory oddawał inny poseł Konfederacji Konrad Berkowicz. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

