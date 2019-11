Zeznawali za zamkniętymi drzwiami w sprawie Trumpa Ekipa prezydenta USA Donalda Trumpa wykorzystywała resort dyplomacji do prowadzenia polityki wewnętrznej kraju – powiedziało dwoje kluczowych dyplomatów przed komisją Izby Reprezentantów. Treść zeznań świadków przesłuchiwanych za zamkniętymi drzwiami została ujawniona w poniedziałek. Przesłuchania prowadzą trzy komisje Izby Reprezentantów: spraw zagranicznych, wywiadu oraz nadzoru. Do tej pory wszystkie odbywały się za zamkniętymi drzwiami. W poniedziałek po raz pierwszy ujawniono ich transkrypty. Treść zeznań ukazuje zaniepokojenie amerykańskich dyplomatów naciskami, jakie ludzie Trumpa mieli wywierać na władze Ukrainy, domagając się wszczęcia śledztwa w sprawie byłego wiceprezydenta Joe Bidena i jego syna Huntera – politycznych rywali republikańskiego prezydenta. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.