Zima trzydziestolecia “Zima trzydziestolecia”, “jedna z najbardziej mroźnych i śnieżnych”, “bestia ze Wschodu wraca” – już kilkadziesiąt europejskich redakcji opisało zimową prognozę pogody brytyjskich naukowców z University College London. Jej autor prof. Mark Saunders wyjaśnia, dlaczego doszło do zamieszania. – Nie zabiegałem o popularność w mediach. To dziennikarze “The Sunday Times” chwycili się jednego słowa, zmyślając historię o zimie trzydziestolecia i powracającej bestii ze Wschodu. Kolejne media powtarzały to w Anglii, Francji i innych krajach – tłumaczy Wirtualnej Polsce prof. Mark Saunders z wydziału fizyki atmosfery University College London. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

