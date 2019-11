Zmarł Jerzy Czartoryski (1939-2019)

17 listopada 2019 zmarł Jerzy książę Czartoryski.

Żonaty, ojciec trzech synów i córki, dziadek czworga wnuków. Od 1965 r. zamieszkiwał na stałe w Kanadzie (Edmonton, AB, Ottawa, ON, Aylmer, QC).



Wykształcenie:

1952-1956, VIII Liceum Ogólnokształcące im Adama Mickiewicza w Poznaniu. 1956-1961 Akademia Górniczo Hutnicza (AGH), Wydział Geologii Poszukiwawczej, Geofizyka (Kraków). 1961-1963 Uniwersytet Adama Mickiewicza, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Geografia Ekonomiczna (Poznań). 1963 Magisterium UAM Poznań.



Praca zawodowa:

Atlas of Alberta, Secretary of the Atlas Project, Edmonton, Alberta,1965-1970 (pierwszy atlas geograficzny Prowincji Alberta). Canadian Hydrographic Services, DFO, Head of the Geomatics Research, Ottawa, Ontario, (V 1971- do emerytury1998). Budowa pierwszych na świecie komputerowych systemów do produkcji map morskich i nawigacji morskiej.



Wielokrotny Wiceprezes (po roku 1985) Kongresu Polonii Kanadyjskiej (KPK), Okręg Stołeczny, Ottawa.

Prezes (od roku 2005 do marca 2013) Kongresu Polonii Kanadyjskiej (KPK), Okręg Stołeczny, Ottawa.

Członek Polskiego Instytutu Naukowego w Kanadzie (PINK). Członek Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Kanadzie (SIP).



Kawaler Honoru i Dewocji Związku Polskich Kawalerów Maltańskich – Suwerennego Rycerskiego Zakonu Szpitalików Świętego Jana Jerozolimskiego zwanego Rodyjskim i Maltańskim. Członek Stowarzyszenia Morskiego-Gospodarczego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.



Przewodniczył zebraniom Międzynarodowego Forum Polonijnego w Toruniu (lata 2008-2012). Prezes – Polska Jedność Narodowa Inc. (PJN) od 2008. Wiceprezes The Ruebenbauer Fundation, Inc., od 2012.



Członek Koordynacyjnej Rady Programowo-Technicznej – TvInterPolonia.com.



Autor komputerowej bazy genealogicznej zawierającej ponad 140 000 osób CZARTORYSKI’S GENEALOGY PAGE.