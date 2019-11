Znakomity początek Kubota w Londynie Łukasz Kubot i Marcelo Melo w niedzielę, na inaugurację fazy grupowej, pokonali Ivana Dodiga i Filipa Polaska. Polsko-brazylijska dwójka wygrała z Chorwatem oraz Słowakiem 4:6, 6:4, 10-5. To kolejny rok znakomitej współpracy Polaka i Brazylijczyka. Ukoronowaniem jest występ w finałach ATP w londyńskiej O2 Arenie. W 2017 roku Kubot z Melo dotarli do finału, gdzie lepszy okazał się duet Henri Kontinen (Finlandia)/John Peers (Australia). 12 miesięcy temu odpadli w fazie grupowej. Teraz w pierwszym spotkaniu ich rywalami byli Dodig i Polasek. Chorwacko-słowacka para to jedno z największych pozytywnych zaskoczeń sezonu 2019. Oba duety w tym roku mierzyły się trzykrotnie. Dwa starcia – w Cincinnati i Pekinie – wygrali rywale. Zapowiadało się zatem kolejne interesujące widowisko. I takie było. W pierwszej partii wszystko wyglądało znakomicie do ósmego gema. Polak i Brazylijczyk z przełamaniem prowadzili 4:3. Wtedy jednak przełamany został Kubot. W 10. gemie podanie stracił Melo i było po secie. Druga partia toczyła się już pod ich dyktando od samego początku. Z każdym kolejnym gemem Kubot lepiej serwował. W dziewiątym, przy podaniu Polaska, polsko-brazylijska dwójka miała cztery piłki setowe. Słowak pięknie obronił się m.in. trzema asami. Potem dwoma asami i pięknym minięciem bekhendowym popisał się Melo. Decydował zatem super tie-break, a więc walka do dziesięciu punktów. Wystarczyła pierwsza szansa na zwycięstwo, Kubot zakończył mecz kolejnym asem. We wtorek starcie z Ravenem Klaasenem z RPA i Michaelem Venusem z Nowej Zelandii. Ta para w niedzielę pewnie pokonała Rajeeva Rama (USA) oraz Joe Salisbury’ego (Wielka Brytania, 4) 6:3, 6:4. We wcześniejszym spotkaniu singlowym Serb Novak Djoković znokautował debiutującego w finałach Matteo Berrettiniego. W grupie Bjoerna Borga wygrał z 23-letnim Włochem 6:2, 6:1. Późnym wieczorem Szwajcar Roger Federer nie sprostał Austriakowi Dominikowi Thiemowi – było 5:7, 5:7. Grupa B (Jonas Bjoerkman) Łukasz Kubot (Polska, 2) / Marcelo Melo (Brazylia, 2) – Ivan Dodig (Chorwacja, 8) / Filip Polasek (Słowacja, 8) 4:6, 6:4, 10-5. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

