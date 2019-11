Zniesienie wiz do USA zaskoczyło ambasadę? Ambasada USA do samego końca informowała petentów, że obowiązek wizowy dla Polaków zostanie zniesiony dopiero w przyszłym roku. W rezultacie część podróżujących do Stanów Zjednoczonych wydała ponad 600 złotych na niepotrzebny wniosek. Jedną z ofiar przyspieszonego nagle przystąpienia Polski do programu bezwizowego była czytelniczka WP, która planowała świąteczne odwiedziny u rodziny w Ameryce. – Przed złożeniem wniosku dwukrotnie kontaktowałam się z ambasadą i poinformowano mnie, że bez wiz będzie można podróżować dopiero w przyszłym roku. Złożyłam więc wniosek, zapłaciłam ponad 600 zł i następnego dnia dowiedziałam się, że wyprowadzono mnie w błąd – mówi WP czytelniczka z Warszawy. Chciała zachować anonimowość w obawie o to, że nie otrzyma zgody na wjazd do USA. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

