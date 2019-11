ZUS odpowiada na pytania Czytelników (7) Publikujemy odpowiedzi ZUS na konkretne pytania naszych Czytelników w sprawie emerytur, przekazane przez nas ZUS-owi. 1. Pytanie do ZUSu: Mieszkam w Polsce. Mam 58 lat. W latach 1991-1998 przebywałam w Kanadzie, gdzie wykonywałam legalną pracę płacąc składki CPP przez 6 lat. Wkrótce (60 lat) wybieram się na emeryturę w Polsce (27 lat pracy). Czy mogę liczyć na świadczenia emerytalne z Kanady po ukończeniu 65 roku życia? Mam na myśli dodatek do emerytury, zwaloryzowany kapitał początkowy lub składki. Proszę mnie wtajemniczyć. Jako osoba, która była ubezpieczona w Polsce i w Kanadzie może Pani uzyskać emeryturę z każdego z państw – o ile spełni warunki określone ich wewnętrznym ustawodawstwem. Wniosek o przyznanie emerytury z tytułu okresów ubezpieczenia przebytych w Polsce i w Kanadzie może Pani zgłosić w Oddziale ZUS właściwym dla miejsca zamieszkania w Polsce. Wniosek należy zgłosić z zastosowaniem odpowiednich krajowych formularzy wniosków oraz przeznaczonych do stosowania polsko-kanadyjskiej umowy, dostępnych w każdym Oddziale ZUS lub na stronie www.zus.pl. Zgłoszony wniosek zostanie przekazany do I Oddziału ZUS w Łodzi, Wydziału Realizacji Umów Międzynarodowych, tj. jednostki wyznaczonej do realizacji polsko-kanadyjskiej umowy o zabezpieczeniu społecznym. Jednostka ta wystąpi z wnioskiem do instytucji kanadyjskiej, a ta na podstawie ustawodawstwa kanadyjskiego wyda decyzję w sprawie Pani prawa do emerytury z Kanady. Emerytura z Kanady będzie przekazywana niezależnie od emerytury polskiej, bezpośrednio na Pani indywidualne konto bankowe w Polsce, bez pośrednictwa ZUS. 2. Pytanie do ZUSu: Otrzymuję emeryturę z Polski do Canady do banku w Kanadzie. Mam pytanie czy świadczenie, które jest deponowane w Polsce jest przekazane bezpośrednio do banku w Kanadzie czy jest jeszcze jakiś bank, który pobiera opłaty. We wrześniu 2019 moja oplata jest podwojona I bank w Kanadzie twierdzi, że to Polska robi depozyt i świadczenie idzie niebezpośrednio. Proszę o odpowiedź jak to jest. Dziękuję. Zgodnie z polsko-kanadyjską umową o zabezpieczeniu społecznym świadczeniobiorcy zamieszkali w Kanadzie nie ponoszą żadnych kosztów bankowych za transfer polskich emerytur i rent do Kanady. Ewentualne koszty, jakimi mogą być obciążone świadczenia emerytalno-rentowe transferowane z Polski, dotyczą tylko i wyłącznie kosztów pobieranych przez banki po stronie kanadyjskiej. Zalecamy, aby nasi świadczeniobiorcy wybrali taki bank w Kanadzie, który realizuje formę przekazu bez udziału banku pośredniczącego. Inne formy przekazu mogą spowodować koszty związane z transferem należności po stronie banku kanadyjskiego – banku korespondenta, które osoby otrzymujące emeryturę-rentę ZUS dodatkowo ponoszą. TUTAJ MOŻNA ZADAWAĆ PYTANIA Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

