10 praktycznych rad dla każdego, kto myśli za dużo Wielu z nas na własnej skórze wie, czym jest zamartwianie się. Jeśli martwisz się absolutnie wszystkim, żyjesz w nieustannym stresie i nie możesz uciec od negatywnych myśli, pora z tym skończyć. Powiesz, że łatwiej powiedzieć, niż zrobić. Jasne, wszystko wymaga pracy, jednak warto ją rozpocząć. Przerwanie myślowej spirali naprawdę jest możliwe! Oto 10 praktycznych psychologicznych wskazówek, jak walczyć z zamartwianiem się. Ludzie, którzy wszystkim się zamartwiają, martwią się również tym, że… się martwią. “Coś ze mną nie tak, dlaczego nie mogę wyjść z tej spirali myśli” – myślą na okrągło. To klasyczne “nakręcanie się”, które może być emocjonalnie wyniszczające. Często próbujemy więc odsunąć od siebie negatywne myśli – jednak nie tędy droga.



Badanie opublikowane w 2005 roku w amerykańskim miesięczniku naukowym “Behaviour Research and Therapy” wykazało, że osoby, które próbują “wyprzeć” swoje niechciane myśli, są w rezultacie jeszcze bardziej zestresowane. Tymczasem ci, którzy akceptują swoje zamartwianie się, rzadziej wpadają w myślowe obsesje, są mniej nerwowi oraz rzadziej chorują na depresję. Mimo że nie jest to najłatwiejsze zadanie i wymaga czasu, trzeba więc swoje zamartwianie się po prostu zaakceptować i przerwać toksyczną spiralę. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

