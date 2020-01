Kolejna strata Celine Dion W 2016 roku kanadyjska gwiazda Celine Dion straciła męża i swego wieloletniego impresario, który ukształtował od początku jej karierę, a 17 lutego odeszła jej matka Thérese Tanguay Dion. Miała 92 lata. Thérese Tanguay Dion wychowała 14 dzieci, a Celine była najmłodsza. Przez całą ciążę miała depresję, chciała zacząć pracować i nareszcie zająć się sobą. Nie miała wyształcenia – musiała przerwać naukę w wieku 13 lat. Zawsze marzyła o karierze muzycznej, więc kiedy nie udało się jej zrealizować tego marzenia, poświęcila się dzieciom. rRodzina śpiewała na weselach, rodzinnym barze i salkach parafialnych, ale to dopiero Celine odniosła sukces. Dlatego rodzina Dion śpiewała na weselach, w lokalnym barze i salkach parafialnych. Celine jednak jako jedyna odniosła sukces. Matka dostrzegła jej wielki talent i poświęciła jej dużo czasu i energii aż do 18. urodzin córki. Jeździła z nią na przesłuchania, koncerty i czekała za kulisami. Utwór “It Was Only a Dream”, który znalazł się na kasecie wysłanej do René Angélila, późniejszego impresario i męża Celine, to jej własna kompozycja. Thérèse nie do końca akceptowała związek córki z Angélieml z powodu dużej różnicy wieku i dwóch rozwodów Angélila. Później Thérèse Dion poświęciła się opiece nad mężem. Jej drugą pasją było gotowanie – prowadziła program kulinarny “Maman Dion”. Potem zajęła się działalnością charytatywną na rzecz dzieci. Zmarla po długie chorobie w wieku 92 lat. Premier Justin Trueadu złożył artystce kondolencje, a ona zadedykowała matce koncert w czasie aktualnej trasy koncertowej. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

