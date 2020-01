Najlepsi polscy europosłowie Najlepiej ocenianym eurodeputowanym z Polski jest Jerzy Buzek – wynika z badania, w którym to wyborcy wskazali najlepszych przedstawicieli Polski w Parlamencie Europejskim. Każdy badany mógł wybrać nazwisko tylko jednego europosła. Jerzy Buzek (europoseł od 2004 r., a wcześniej m.in. szef rządu AWS) zdobył 13 proc. wszystkich wskazań w badaniu Indicatora, które podaje gazeta.pl. Serwis zauważa, że Buzek był też przewodniczącym PE, a na jego popularność wskazuje również drugi wynik w kraju (421 tys. głosów) podczas ostatnich wyborów europejskich. Tuż za eurodeputowanym Koalicji Obywatelskiej w badaniu znalazła się Beata Szydło z 11,5 proc. wskazań. To właśnie ona w wyborach miała najwięcej głosów (525 tys.), ale tym razem Buzka nie wyprzedziła. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.