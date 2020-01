3 mln dolarów za zabicie Donalda Trumpa 3 mln dolarów nagrody wyznaczył irański parlamentarzysta za zabicie prezydenta USA i oświadczył, że Iran mógłby uniknąć zagrożeń, gdyby dysponował bronią jądrową – poinformowała agencja ISNA. – W imieniu mieszkańców prowincji Kerman wypłacimy nagrodę pieniężną w wysokości 3 mln dolarów w gotówce każdemu, kto zabije (prezydenta USA Donalda) Trumpa – zakomunikował w parlamencie Ahmad Hamzeh, cytowany przez irańską Isnę. Kerman, stolica prowincji o tej samej nazwie, jest rodzinnym miastem generała Kasema Sulejmaniego, którego śmierć w amerykańskim ataku dronów 3 stycznia w Bagdadzie skłoniła Iran do wystrzelenia pocisków rakietowych w cele USA w Iraku. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

