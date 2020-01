5 powodów przez, które powinieneś przestać jeść awokado Pasta na kanapki, sos guacamole, koktajle, czy jako dodatek do sałatek i wielu innych dań. Niesłabnąca moda na ten zielony, tropikalny owoc trwa od lat i wynika przede wszystkim z jego szerokich zastosowań oraz zdrowotnych i odżywczych właściwości. Każde awokado ma jednak dwa końce. Na tym mniej znanym jest uprawa, która degraduje środowisko. Osoby chcące żyć w zgodzie z naturą nie mają łatwo. Rezygnują z mięsa i przerzucają się na dietę roślinną, której jednym z najpopularniejszych elementów jest właśnie awokado. Nagle okazuje się, że zamiast ulżyć planecie… szkodzą jej. I to nie są drobnostki. Za produkcją awokado stoi dramat ludzi, wylesianie terenów, a nawet kartele narkotykowe. Pewnie nikt maczający nachosy w guacamole nie zastanawiał się nad tym, jak powstaje główny składnik zielonego sosu. W internecie znajdziemy sporo informacji na temat awokado, którego uprawa jest niezwykle wymagająca. Oto 4 dające do myślenia aspekty uprawy “masła Boga”, jak określali je Aztekowie (jego polska, ale nieużywana nazwa to smaczliwka). WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

