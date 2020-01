Air Canada odwołuje loty Air Canada zapowiada, że ​​zawiesi wszystkie bezpośrednie loty do Pekinu i Szanghaju od 30 stycznia ze względu na zalecenie rządu kanadyjskiego, aby unikać wszelkich niepotrzebnych podróży do Chin. Linia lotnicza informuje, że klienci, których to dotyczy, zostaną powiadomieni i zaoferowane zostaną inne opcje. Loty z Kanady do Chin w środę będą nadal działać, podobnie jak loty powrotne z Pekinu i Szanghaju w czwartek. Zawieszenie będzie obowiązywać do 29 lutego. Air Canada wcześniej ogłosiło, że ograniczy liczbę lotów do iz Chin z powodu braku popytu. Rząd ogłosił wcześniej w środę, że przygotowuje się do wysłania samolotów do Wuhan, aby przywieźć 160 Kanadyjczyków, którzy poprosili o pomoc w powrocie do domu. Linie lotnicze regularnie obsługują bezpośrednie loty do Chin do Pekinu i Szanghaju z Toronto, Montrealu i Vancouver. Chiny niemal całkowicie zamknęły jedną ze swoich centralnych prowincji, w których po raz pierwszy wykryto nowego koronawirusa. Wirus powoduje objawy podobne do przeziębienia, ale w bardzo ciężkich przypadkach może być śmiertelny. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Joanna Wójcik Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże. Search

