Prezydent wstrzymał sędziowskie nominacje. Co zrobi KRS? Prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że do czasu orzeczenia TK w sprawie sporu kompetencyjnego między SN, Sejmem i nim, wstrzyma sędziowskie nominacje. Czy Krajowa Rada Sądownictwa też wstrzyma się z ich opiniowaniem? Odpowiedzi na ten temat udzielił wicerzecznik KRS Jarosław Dudzicz. – Nie mamy powodu, by wstrzymać naszą procedurę, bo i tak ostateczną decyzję podejmuje pan prezydent – stwierdził Jarosław Dudzicz, wicerzecznik KRS, pytany w programie "Kropka nad i" w TVN 24, czy Rada wstrzyma się z opiniowaniem kandydatów na sędziów. Wcześniej prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że wstrzyma się z nominacjami sędziowskimi. – Do czasu rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego przez TK, postępowania przed organami, które są w tym sporze, są zawieszone – tłumaczył w rozmowie z Polsat News Duda.

