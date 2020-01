Apelują do prezydenta o zaniechanie oczerniania polskich sędziów “Wzywamy przedstawicieli władzy wykonawczej i ustawodawczej, a zwłaszcza prezydenta RP, do zaniechania mowy nienawiści i oczerniania polskich sędziów” – czytamy w uchwale podjętej przez sędziów z Poznania. Odpowiadają oni na komentarze Andrzeja Dudy dotyczące środowiska sędziowskiego, a także działania podjęte po wpisie jednego z sędziów, który uznał, że Duda jest złym człowiekiem. Konflikt na linii prezydent Andrzej Duda – sędziowe narasta. Prezydent w ciągu ostatnich dwóch miesięcy wielokrotnie odnosił się do polskich sędziów, nie szczędząc im słów krytyki. Do podzielenia się swoimi opiniami wykorzystywał różne okazje. Podczas spotkania z matką najmłodszej ofiary stanu wojennego powiedział. – Poziom zakłamania tego towarzystwa i hipokryzji mnie osłabia. Z kolei na spotkaniu z mieszkańcami Opola Lubelskiego stwierdził: – Niektórym, podkreślam, niektórym, bo absolutnie nie wszystkim, ale niektórym sędziom wydaje się, że są bogami, bo mają nieograniczoną władzę nad ludźmi, którzy stają przed sądem. Otóż jest dokładnie odwrotnie i zupełnie inaczej. Sędziowie są sługami Rzeczypospolitej i narodu polskiego. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

