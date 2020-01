Australijscy naukowcy wyhodowali koronawirusa z Chin Naukowcy z Doherty Institute w Australii z powodzeniem wyhodowali wirusa 2019-nCoV. Dokonali tego na podstawie próbki od zakażonego. Ma to pozwolić na lepszą walkę z epidemią. “To przełom” – podkreślają eksperci. Australijscy naukowcy z powodzeniem wyhodowali koronawirusa. Dokonali tego specjaliści z Doherty Institute w Melbourne. Zrobili to jako pierwsi poza Azją. Wcześniej tej sztuki dokonał zespół z Uniwersytetu w Hongkongu. Próbkę dostali od zakażonego pacjenta, którą dostarczono w piątek. Sukces ekspertów ma pomóc w walce z wirusem 2019-nCoV. Dotychczas zginęły 133 osoby, a ponad 6 tys. zostało zarażonych. To znaczący przełom, ponieważ pozwoli na dokładne badanie i diagnozowanie wirusa na całym świecie – przekonuje dr Julian Druce. – Chińscy urzędnicy wypuścili sekwencję genomu nowego koronawirusa, co jest bardzo pomocne w diagnozie, jednak posiadanie prawdziwego wirusa oznacza, że mamy teraz możliwość faktycznej weryfikacji wszystkich metod analizy oraz porównanie ich czułości i specyfiki, co będzie kluczową zmianą dla diagnostyki – dodał. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

