Bez przełomu po spotkaniu prezydenta Dudy z liderami partii Prezydent Andrzej Duda spotkał się w środę z przedstawicielami wszystkich klubów parlamentarnych w sprawie tzw. ustawy kagańcowej. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki kilka godzin wcześniej wyraził przypuszczenie, że politycy PiS chcą się wycofać z kontrowersyjnych przepisów. Wygląda jednak na to, że opozycji nie udało się przekonać prezydenta, by ustawy nie podpisał. – To nie opozycja doprowadziła do łamania konstytucji, to nie opozycja stworzyła kagańcową ustawę, to nie opozycja zniszczyła trójpodział władzy w Polsce. Chcemy, żeby prawo w Polsce było dobre i funkcjonowało, ale trzeba to uporządkować, a pierwszym tego elementem jest weto złej ustawy – mówiła w środę Małgorzata Kidawa-Błońska w odpowiedzi na pytanie, czy przedstawiciele KO przyjdą w środę na spotkanie u prezydenta. Zaproszeni zostali przedstawiciele wszystkich klubów parlamentarnych, od Konfederacji po Lewicę. Spotkanie zostało zwołane na wniosek opozycji. – Prosiliśmy o to spotkanie, wnioskowaliśmy. Trzeba do skutku zabiegać, jeśli ma się dobre intencje, chce się zablokować złą ustawę. Będziemy wzywać, by prezydent zawetował tę ustawę – wyjaśniał Władysław Kosiniak-Kamysz.

