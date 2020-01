Borys Budka będzie albo zbawcą PO, albo jej grabarzem Zmiana pokoleniowa w PO, która właśnie się dokonała, to ostatni moment na przebudzenie Platformy. Jeśli partia przegra wybory prezydenckie, to będzie jej koniec. Ale Borys Budka daje nadzieję na zmianę. O tym, jak bardzo PO potrzebuje zmiany, świadczą liczby. W sobotnich wyborach przewodniczącego partii zagłosowało 6481 członków PO (78,77 procent wszystkich uprawnionych). W 2013 roku, gdy wybory wygrywał Donald Tusk, w głosowaniu udział wzięło 21,8 tysięcy, a była to połowa uprawnionych. To też najlepiej pokazuje, w jakiej kondycji jest dzisiaj Platforma. Można oczywiście powiedzieć, że w 2013 roku była ona przy władzy, a partia rządząca zawsze ma większą siłę przyciągania, niż wtedy, kiedy jest w opozycji, bo rozdaje posady. Jednak PO wciąż rządzi w połowie sejmików wojewódzkich, a fakt, że mimo to odpłynęło od niej tak wielu działaczy, jest dowodem braku wiary w zwycięstwo i – mówiąc wprost – uwiądu. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

