Borys Budka: naprawa Polski zacznie się od Pałacu Prezydenckiego – Polakom obiecuję ciężką pracę przy kampanii Małgorzaty Kidawy-Błońskiej – mówił w pierwszym wywiadzie jako nowy szef PO Borys Budka. Śląski poseł nie szczędził także gorzkich słów wobec prezydenta Andrzeja Dudy. Borys Budka w rozmowie z TVN24 komplementował kandydatkę PO na prezydenta. – Kidawa-Błońska jest świetną kandydatką. Ne dostrzegłem jej większych wpadek, czasem oczywiście zdarzy się przejęzyczenie. Dla Polaków ważne jest, żeby prezydent nie pokrzykiwał, był wiarygodny – ocenił przewodniczący PO. Polityk ujawnił także kwotę, jaką partia przeznaczy na kampanię przed majowymi wyborami. – Maksymalna kwota dopuszczona prawem to 19 milionów złotych. I właśnie takie środki zamierzamy przekazać na komitet – przekazał Budka. Dodał, że w tym tygodniu zostanie ogłoszone nazwisko szefa sztabu. – To jest decyzja jeszcze do podjęcia, dziś miałem dobre rozmowy z Małgorzatą Kidawą-Błońską – mówił przewodniczący PO. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

