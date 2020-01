Bruksela po stronie Komisji Weneckiej. Oczekuje wdrożenia zaleceń. Komisja Europejska chce, by polski rząd “prawidłowo wdrożył” zalecenia Komisji Weneckiej (KW) ws. nowelizacji ustaw sądowych. Jak podał w przesłanym oświadczeniu rzecznik KE Christian Wigand, Komisja dokładnie przeanalizuje opinię KW i uwzględni ją w swojej ocenie. – Komisja Europejska przyjmuje do wiadomości opinię Komisji Weneckiej w sprawie nowego projektu ustaw o sądownictwie, opublikowaną wczoraj. Ważne jest prawidłowe wdrożenie zaleceń Komisji Weneckiej. Komisja Europejska dokładnie przeanalizuje opinię, która zostanie uwzględniona w jej ocenie – wskazał Wigand. Rzecznik dodał, że w piśmie z 19 grudnia 2019 r. wiceprzewodnicząca KE Viera Jourova “zdecydowanie zachęciła polskie władze do skonsultowania się z Komisją Wenecką Rady Europy w sprawie projektu przepisów”. – Podkreśliła również, że wszelkie zmiany legislacyjne muszą być zgodne z wymogami leżącymi u podstaw porządku prawnego UE i nie powinny prowadzić do dalszego pogorszenia się stanu praworządności w Polsce – wskazał. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

