Bruksela żegna Brytyjczyków starą szkocką pieśnią W ławach Parlamentu Europejskiego zabrzmiała szkocka pieśń "Auld Lang Syne". Stało się to po tym, gdy deputowani poparli umowę o opuszczeniu Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię. 621 europosłów głosowało za, 49 było przeciw, a 13 wstrzymało się od głosu. Decyzja Rady UE została przyjęta w procedurze pisemnej dzień po tym, jak zgodę na umowę brexitową wydał Parlament Europejski. Porozumienie o warunkach wyjścia, które obie strony przygotowywały w długich i trudnych negocjacjach, zostało podpisane przez UE i Wielką Brytanię 24 stycznia. Gdy deputowani przegłosowali umowę o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii, w łamach PE odśpiewano starą szkocka pieśń "Auld Lang Syne". Centrum Brukseli zostało podświetlone w kolorach flagi Zjednoczonego Królestwa.

