Brytyjczycy polskiego pochodzenia złożą pozwy o odszkodowania od Niemiec Brytyjski poseł polskiego pochodzenia Daniel Kawczynski zapowiedział w czwartek występowanie w imieniu brytyjskich obywateli polskiego i polsko-żydowskiego pochodzenia, który przeżyli II wojnę światową, z prywatnymi pozwami wobec Niemiec w sprawie odszkodowań. Podczas czwartkowej debaty w Izbie Gmin z okazji Dnia Pamięci Holokaustu Kawczynski zwrócił uwagę, że Polska – choć została najbardziej zniszczona podczas II wojny światowej – nie otrzymała żadnych odszkodowań od Niemiec, które zasłaniają się porozumieniem zawartym z komunistycznymi władzami PRL. Wyraził frustrację faktem, że wprawdzie obecny polski rząd podnosi co jakiś czas tę kwestię, ale nie przekłada się to na żadne konkretne działania. Zapowiedział, że jeśli takich efektów nie będzie, on sam podejmie starania.

