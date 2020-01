Były ambasador oskarża szefostwo MSZ Były ambasador z nadania PiS składa doniesienie do prokuratury na najważniejszych ludzi w MSZ. Przy okazji opisuje patologiczne, jego zdaniem, porządki panujące w resorcie spraw zagranicznych. “Zawiadomienie o popełnieniu przestępstw przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków, poświadczeń nieprawdy, przeciwko ochronie informacji, tworzenia fałszywych dowodów oraz pomówień” — tak zatytułowane jest doniesienie, które były ambasador Polski w Japonii Jacek Izydorczyk skierował do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, a także do Najwyższej Izby Kontroli. Lista urzędników, którym zarzuca wszystkie te przestępcze czyny, liczy osiem nazwisk, w tym szefa Biura Kontroli i Audytu MSZ, dyrektora Biura Dyrektora Generalnego MSZ czy zastępcy dyrektora Biura Finansów MSZ. Ale głównym oskarżanym jest dyrektor generalny MSZ Andrzej Papierz, szara eminencja resortu, na początku lat 90. oficer specsłużb. To główny kadrowiec polskiej dyplomacji – decyduje, kto i na jakie stanowisko wyjeżdża. W praktyce, wobec słabej pozycji szefa MSZ Jacka Czaputowicza, Papierz jest uważany za najważniejszego człowieka w polskiej dyplomacji. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

