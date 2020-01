Chcą pozbawienia biskupa Suskiego tytułów Grupa społeczników zrzeszonych w fundacji Opowiemy Wszystkim zwróciła się do prezydenta Torunia z apelem o pozbawienie honorowych tytułów biskupa Andrzeja Suskiego, któremu zarzucają tuszowanie kościelnej pedofilii. Suski ma 78 lat. Przez 25 lat był biskupem diecezjalnym toruńskim, a od trzech lat jest już biskupem seniorem. O tuszowanie pedofilii jest posądzany od kilku lat. Oskarża go o to m.in. Mariusz Milewski, z którym wywiad zamieściliśmy w Onecie rok temu (nie podawał wtedy jeszcze nazwiska), w artykule “Ofiara księdza pedofila: gdyby Kościół stanął za nami, to sprawcy zaczęliby się bać”. Po premierze filmu braci Sekielskich “Tylko nie mów nikomu” Stowarzyszenie Polska Laicka wystosowało apel do władz regionu, by pozbawiły Suskiego honorowego obywatelstwa województwa kujawsko-pomorskiego. Jak wskazywał toruński przedstawiciel stowarzyszenia Arkadiusz Brodziński, z filmu wynika, że biskup ukrywał przed organami ścigania fakt popełnienia przestępstwa przez jego podwładnego, bo nie zgłosił tego na policję i prokuraturę. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

