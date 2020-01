Coraz bliżej brexitu. Projekt ustawy ostatecznie przyjęty. Brytyjski parlament ostatecznie przyjął projekt ustawy w sprawie porozumieniu o wystąpieniu z Unii Europejskiej. Izba Lordów zdecydowała w środę wieczorem, że nie będzie dalej forsować swoich poprawek, co oznacza, że projekt ustawy musi już tylko uzyskać zgodę królowej. Wcześniej w środę Izba Gmin odrzuciła w głosowaniach wszystkich pięć poprawek, które do projektu ustawy zaproponowała Izba Lordów. Ustawa w sprawie porozumienia o wystąpieniu w UE jest niezbędna, by Wielka Brytania mogła 31 stycznia w uporządkowany sposób opuścić UE. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

