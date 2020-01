Czy głosy z zagranicy zmienią wynik wyborów? Gwałtownie rośnie liczba Polaków głosujących poza granicami kraju. W ostatnich wyborach był to 5. co do wielkości największy okręg w Polsce. Wraz z trzykrotnym wzrostem głosujących zagranicą zmieniły się też preferencje głosujących. Głosy z zagranicy mogą nawet wpłynąć na ostateczny wynik wyborów prezydenckich. Analizując wyniki ostatnich trzech wyborów do Sejmu, widać znaczący wzrost liczby osób, które głosują za granicami kraju. W 2011 r. było to 119 678, w 2015 -174 805, a w 2019 już 315 149 osób. To prawie trzykrotny wzrost w ciągu 8 lat. Tę samą zależność można zaobserwować w wyborach do Parlamentu Europejskiego, w 2014 r. głosujących za granicą było 30 298, a 98 234 w 2019 r., czyli liczba głosujących wzrosła ponad trzykrotnie w ciągu 5 lat. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

