Śmiertelny wirus zbiera okrutne żniwo. Rośnie liczba ofiar. Chińskie władze poinformowały o niemal dwukrotnym wzroście liczby ofiar koronawirusa z 9 do 17 osób. Dodatkowo rośnie także liczba zarażonych. Jak podaje Reuters w środę wieczorem potwierdzono 540 takich przypadków. Koronawirusa zdiagnozowano już u 544 osób. Wiadomo także, jak podaje Reuters, że pomimo izolacji Wuhanu, wirus przedostał się do innych dużych ośrodków ludzkich, w tym do Pekinu Szanghaju, Makau i Hongkongu. Na razie potwierdzone zgony związane z zarażeniem się koronawirusem, to sami mieszkańcy prowincji Hubei, której stolicą jest Wuhan. Do tej pory na wywołane wirusem ciężkie zapalenie płuc zmarło 17 osób. Ale wirus dostał się także poza granice Chin do Tajwanu, Korei Południowej, Japonii, a nawet Stanów Zjednoczonych. Pierwszy zarażony w USA pochodzi ze stanu Waszyngton. Mężczyzna w poprzednim tygodniu wrócił do kraju z chińskiego Wuhan. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

