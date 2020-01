Dobrze o tym pamiętać przy przyjeździe do Kanady! Ważne rady

Z cyklu: Imigracja do Kanady – “Ask Isabella”

Kanada staje się coraz bardziej… elektroniczna. Digital world – oto gdzie żyjemy na naszym świecie. Nie będę tu poruszać tematu „świata fikcji” i wydawać opinii na ten temat, ale chcę dziś poruszyć tę kwestię jeśli chodzi o sprawy imigracyjne. Zacznijmy od eTA, ponieważ otrzymanie eTA jest to pierwszy krok, jaki trzeba wykonać chcąc do Kanady przylecieć (celowo napisałam „przylecieć”, ponieważ eTA jest niepotrzebna, jeżeli zamierzamy stawić się na granicy Kanady przyjeżdżając tam samochodem osobowym z USA lub… dobijając prywatną łodzią. Nie sądzę, że wiele osób będzie tak właśnie robić, ale musiałam napisać, ponieważ jest to teoretyczna opcja, gdzie nie potrzeba eTA).

Czyli – eTA jest potrzebna tylko po to, aby zostać wpuszczonym do samolotu lecącego do Kanady (lub do pociągu czy autobusu jadącego z USA do Kanady, lub do statku płynącego do Kanady z innego kraju). eTA kosztuje 7 dolarów kanadyjskich i radzę kliknąć na stronę kanadyjskiego Immigration tutaj: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/eta.html, żeby bezpośrednio tam złożyć podanie, a nie przez jakieś strony internetowe niezwiązane z Canada Immigration, które wprawdzie mogą „załatwić” eTA, ale pobierają od 50 do 150 dolarów (lub USD, Euro czy innej waluty). Przy okazji – radzę upewnić się, że kwalifikujemy się na eTA, ponieważ – tak, trzeba się kwalifikować!!!

Również radzę (po raz kolejny zresztą) nie kupować biletów do Kanady zanim otrzyma się eTA, a to może trwać od kilkunastu minut do… zależy – kilku, kilkunastu dni, tygodni czy miesięcy, oraz może być związane z koniecznością złożenia wyjaśnień, dosłania dokumentów itp., jeżeli tego wymaga sytuacja. Warto też naprawdę wziąć sobie do serca, że posiadanie eTA wcale nie równa się temu, że przyjezdny na pewno zostanie wpuszczony do Kanady, czy na pewno otrzyma 6 miesięcy pobytu w Kanadzie jako turysta. Każdy przypadek jest inny, to po pierwsze, i każdy przyjezdny analizowany jest po przyjeździe do Kanady (zgodnie z tym, co już napisałam wcześniej: eTA jest tylko dokumentem podróży – pozwala wsiąść do samolotu, a nie ma nic zupełnie wspólnego z tym, na ile otrzyma się autoryzację do pobytu w Kanadzie. Albo – czy się w ogóle otrzyma! Na porządku dziennym jest niewpuszczanie do Kanady, lub wpuszczanie na parę dni czy miesiąc! )

Jednakże wiele osób przechodzi przez granicę płynnie, nawet nie otrzymując żadnej pieczątki. Czyli – mają pozwolenie na przebywanie w Kanadzie przez 6 miesięcy od daty wjazdu. Elektroniczne pozwolenie – nie odzwierciedlone niczym w paszporcie. Co więc mają zrobić osoby, które chcą swój pobyt przedłużyć? Musząudowodnić, kiedy do Kanady wjechały. Wprawdzie elektroniczny ślad jest w systemie Immigration Canada, ale my nie mamy żadnego – prócz swojego biletu oraz karty pokładowej i przywieszek na walizce – dlatego warto je trzymać jeżeli chcemy (a chcemy) wysłać dowody na to, kiedy ostatni raz wjechaliśmy do Kanady gdy będziemy przedłużać swój pobyt.

Według prawa imigracyjnego elektroniczne (tylko) podanie o przedłużenie pobytu trzeba wysłać najpóźniej w ostatnim dniu ważności obecnej autoryzacji – czyli dzień przedtem. Jeżeli nie ma pieczątki – warto mieć inny dowód na przyjazd do Kanady. Jest to najbezpieczniejsze wyjście.

Co natomiast się dzieje, jeżeli otrzymaliśmy pobyt na określony czas, wysyłamy podanie o przedłużenie, ale zanim je otrzymamy, wyjeżdżamy z Kanady, np. na Karaiby. W tym czasie przychodzi tzw. “Visitor Record”, a my opalamy się na plaży i kąpiemy w turkusowym oceanie. Czy w związku z tym możemy się spodziewać, że na pewno zostaniemy wpuszczeni do Kanady, ponieważ otrzymaliśmy nowy „visitor record”? Nie. W momencie wyjazdu z Kanady, jeżeli wyjeżdżamy gdziekolwiek indziej niż tylko do USA (czyli np. do Polski czy na Karaiby), otrzymana nowa autoryzacja na pobyt w Kanadzie jest już nieważna.

Przeczytajmy raz jeszcze uważnie potrzednie zdanie. Autoryzacja na pobyt w Kanadzie. Została ona wydana dla składającego podanie przebywającego w Kanadzie, na pobyt w Kanadzie. W związku z tym, jeżeli składający podanie z Kanady wyjechał, a Kanada o tym nie wie, ponieważ (jeszcze) nie ma wprowadzonej kontroli wyjazdów – wydana autoryzacja upoważniała do przebywania w Kanadzie do momentu wyjazdu, ale unieważnia się w momencie wyjazdu – czyli stała się nieważna. Wyjazd z Kanady unieważnia wydane pozwolenie na przebywanie w Kanadzie jako turysta. Czyli – jeżeli chcemy mieć pozwolenie na przebywanie w Kanadzie ponownie po ponownym przyjeździe – musimy to pozwolenie otrzymać przy ponownym wjeździe.

Dla porównania, jeżeli posiadamy prawo do pracy (Work Permit) czy wizę studencką (Study Permit), możemy wrócić do Kanady i korzystać z tego samego dokumentu (i tej samej daty, do której dokument został wydany). Oczywiście, musimy spełniać te same warunki!

Przy każdym kolejnym wjeździe do Kanady, radzę poprosić o pieczątkę wjazdu.

Izabela Kowalewska

Konsultant Imigracyjny

Izabela Kowalewska jest czlonkiem ICCRC (Immigration Consultants of Canada Regulatory Council) oraz (CAPIC) Canadian Association of Professional Immigration Consultants.