Druzgocąca opinia Komisji Weneckiej o PiS-owskiej “ustawie kagańcowej” “Niektóre z poprawek mogą być postrzegane jako dalsze podważanie niezależności sądownictwa w Polsce” – czytamy w opinii Komisji Weneckiej, która oceniała PiS-owską “Ustawę kagańcową”. O interwencję i opinię Komisji poprosił marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Jej członkowie stwierdzili, że w nowelizacji “wolność słowa sędziów jest poważnie ograniczona”. Na wstępie Komisja Wenecka odnosi się do swojej poprzedniej opinii na temat polskich zmian w prawie dotyczących sądownictwa, która wystawiła w 2017 roku. Jej zdaniem nic się nie zmieniło.



“Niektóre z poprawek z grudnia 2019 r. mogą być postrzegane jako dalsze podważanie niezależności sądownictwa. (…) na mocy tych poprawek wolność słowa i wolność słowa sędziów są poważnie ograniczone. Polskie sądy zostaną skutecznie pozbawione możliwości badania, czy – na mocy przepisów europejskich – sądy w kraju są niezależne i bezstronne” – czytamy w opublikowanym w czwartek dokumencie. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

