Duda maksymalnie wzburzony: “Nie będą nam w obcych językach narzucali”. Prezydent Andrzej Duda popołudniu odwiedził Zwoleń na Mazowszu. Swoje półgodzinne przemówienie w tym mieście poświęcił w znacznej mierze sprawom związanym z forsowanymi przez PiS zmianami w sądach. I nie przebierał w słowach. Andrzej Duda był wyraźnie wzburzony. Przemawiał pokrzykując, z zaciśniętą miną, żywo gestykulując. – Nie będą nam w obcych językach narzucali, jaki ustrój mamy mieć w Polsce i jak mają być prowadzone polskie sprawy – mówił prezydent podniesionym głosem podczas wizyty w Zwoleniu. Przemówienie zostało wygłoszone tuż po decyzji Senatu. Izba Wyższa w całości odrzuciła kolejną pisowską nowelizację ustawy sądowniczej nazywanej m.in. ustawą kagańcową lub represyjną. Projekt wraca do Sejmu – posłowie, aby odrzucić decyzję Senatu, będą potrzebowali w głosowaniu większości bezwzględnej. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.