Dwupaństwowość Izraela i Palestyny podstawą pokojowego planu USA Prezydent USA Donald Trump w ogłoszonym we wtorek planie pokojowym dla Bliskiego Wschodu wzywa do utworzenia dwóch oddzielnych państw – Izraela i Palestyny. Palestyńską stolicą miałaby być Jerozolima Wschodnia. – Premier Izraela Benjamin Netanjahu zaakceptował tę wizję – powiedział amerykański prezydent.

