Działo się (219). Tydzień w tym co naprawdę ważne. Kolejny tydzień (22-28 stycznia) przynosi – jak zazwyczaj – przegląd wydarzeń z przeszłości. Ograniczamy się w zasadzie do zdarzeń, związanych z nauką, techniką, kulturą – czyli z tym, co naprawdę ważne dla postępu cywilizacji. Zupełnie incydentalnie omawiamy wydarzenia polityczne. Kryterium wyboru informacji chyba nie istnieje, a w każdym razie jest ogromnie subiektywne. Czasami skupiamy się na faktach tylko ciekawych, intrygujących albo po prostu zabawnych. Oto te fakty: 22 stycznia 1506 – Na zlecenie papieża Juliusza II do Rzymu wkroczyło 150 szwajcarskich najemników, dając początek Gwardii Szwajcarskiej. To piesza formacja wojskowa pełniąca rolę straży przybocznej papieża. Uważa się, że jest najmniejszą i najstarszą istniejącą armią świata. Obecnie papieskie wojsko liczy 110 żołnierzy: oficerów, podoficerów, halabardników i dwóch doboszy. Jej komendant ma rangę pułkownika, jest Domownikiem Papieskim i posiada tytuł Szlachcica Jego Świątobliwości. Żołnierzami Gwardii Szwajcarskiej mogą być wyłącznie katoliccy obywatele Szwajcarii W momencie zaprzysiężenia muszą być kawalerami o nieskalanej opinii, odbyć zasadniczą służbę wojskową w armii swego kraju, mieć od 19 do 30 lat i liczyć powyżej 174 cm wzrostu. Podstawowa służba w Gwardii Szwajcarskiej trwa dwa lata, z możliwością przedłużenia. 1689 – Parlament Konwencyjny ustanowił nowe zasady sukcesji tronu angielskiego, wykluczające odtąd na zawsze wszystkich książąt katolickich lub ożenionych z katoliczkami. 1927 – Pierwsza w historii radiowa transmisja z meczu piłkarskiego (Arsenal F.C.-Sheffield United F.C.). 23 stycznia 1710 – Na mocy decyzji księcia elektora Saksonii i króla Polski Augusta II Mocnego w Miśni rozpoczęła działalność pierwsza w Europie Królewsko-Polska i Elektorsko-Saska Manufaktura Porcelany. 1843 – Czech Jakub Kryštof Rad opatentował cukier w kostkach. 1895 – Norweski naukowiec Carsten Borchgrevink jako pierwszy człowiek postawił nogę na Antarktydzie. W latach 1898 – 1900 dowodził wyprawą do Antarktyki. W 1899, wraz z dziewięcioma towarzyszami, po raz pierwszy spędził zimę na Antarktydzie. 24 stycznia 1848 – James W. Marshall znalazł złoto w Sutter’s Mill pod Sacramento, co rozpoczęło gorączkę złota w Kalifornii. Dziesiątki tysięcy ludzi zaczęły ściągać w 1849 roku ze Wschodniego Wybrzeża, a nawet z całego świata (w czym pomogła Wiosna Ludów). Liczba poszukiwaczy mogła wynieść nawet 100 tysięcy w okresie kilkunastu miesięcy. Największe fortuny na gorączce zrobili jednak spekulanci. 1935 – W Newark w amerykańskim stanie New Jersey Gottfried Krueger Brewing Company wypuściła na rynek pierwsze piwo w puszce aluminiowej. 1952 – Vincent Massey (1887-1967) jako pierwszy Kanadyjczyk objął stanowisko gubernatora generalnego Kanady (najwyższe wówczas w tym państwie, wcześniej zajmowali je zwykle brytyjscy arystokraci). Był też pierwszym w historii przedstawicielem dyplomatycznym tego państwa o statusie równym ambasadorowi. 25 stycznia 1504 – We Florencji Michał Anioł zakończył pracę nad rzeźbą Dawida. Uchodzi za jedno z najważniejszych dzieł renesansowej rzeźby. Obok Piety jest najbardziej znaną rzeźbą tego artysty. Posąg Dawida ma 5,17 metra wysokości, wykonany został z dbałością o detale – artysta wyrzeźbił nawet naczynia krwionośne. 1799 – Amerykanin Eliakim Spooner opatentował siewnik rolniczy. 1858 – W Londynie odbył się ślub najstarszej córki królowej Wiktorii Wiktorii Koburg z przyszłym cesarzem Niemiec Fryderykiem III Hohenzollernem, podczas którego zabrzmiał wybrany przez pannę młodą Marsz Weselny Feliksa Mendelssohna-Bartholdy’ego, dzięki czemu zyskał światową popularność jako muzyka towarzysząca ślubom. 26 stycznia 1788 – Założono pierwszą europejską osadę w Australii, która leżała na terenie dzisiejszego Sydney. Na pamiątkę tego wydarzenia 26 stycznia ustanowiono australijskim świętem narodowym. Ciekawe – co o tym sądzą aborygeni? 1907 – Urodził się Hans Hugo Selye (zm. 16 października 1982) – lekarz pochodzenia węgierskiego, fizjopatolog i endokrynolog, mieszkający i pracujący w Kanadzie. Wprowadził do użycia pojęcie stresu. Badaniu tego zjawiska i jego wpływowi na człowieka poświęcił 50 lat pracy naukowej. Z tego też powodu nosił przydomek dr Stress. Był aż dziesięciokrotnie nominowany do Nagrody Nobla, której nigdy nie otrzymał. 1972 – Stewardessa serbska Vesna Vulović (1950-2016) przeżyła upadek z wysokości 10160 m bez spadochronu. Lot odbywał się samolotem linii lotniczych Jat Airways. Vulović ocalała jako jedyna spośród 28 osób znajdujących się wówczas w samolocie (22 pasażerów i 6 członków załogi). Trudno sobie wyobrazić, by komukolwiek udało się pobić ten rekord. 27 stycznia 1888 – W Stanach Zjednoczonych założono National Geographic Society. To jedna z największych światowych organizacji naukowo-edukacyjnych typu non-profit. Pierwszym prezesem został Gardiner Greene Hubbard, natomiast wkrótce potem zastąpił go w tej roli jego zięć, Alexander Graham Bell (tak, ten od telefonu). Towarzystwo sponsoruje badania i publikuje miesięcznik „National Geographic”, który pojawił się na rynku pod koniec 1888 roku. 1926 – John Logie Baird (1888-1946), szkocki inżynier, pionier techniki telewizyjnej, zaprezentował w Londynie swój nowy wynalazek, nazwany telewizorem. Znają państwo to urządzenie? W 1924 Baird skonstruował telewizor monochromatyczny, w 1928 przesłał transmisję telewizyjną z Europy do Ameryki Północnej, jak i Południowej, a także stworzył pierwszy system telewizji kolorowej. Wynalazł także noktowizor. 1967 – Astronauci Roger Chaffee, Virgil Grissom i Edward H. White zginęli w pożarze podczas testu przedstartowego statku kosmicznego Apollo 1. 28 stycznia 1807 – Londyńska ulica Pall Mall stała się pierwszą w historii ulicą, na której uruchomiono latarnie gazowe. W roku 1823 londyńskie ulice oświetlało już prawie 40 tysięcy takich lamp. 1870 – Z kanadyjskiego portu Halifax wypłynął w rejs do Liverpoolu brytyjski statek pasażerski „City of Boston" ze 191 osobami na pokładzie, po czym zaginął bez śladu. Jedna z większych niewyjaśnionych tragedii morskich. 1986 – Krótko po wystrzeleniu eksplodowała rakieta nośna wahadłowca Challenger, w wyniku czego zginęło wszystkich 7 astronautów na pokładzie.

