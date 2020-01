Europa Środkowo-Wschodnia może być motorem wzrostu Region Europy środkowej i wschodniej ma wszelkie podstawy, by być motorem wzrostu całej Europy – powiedziała w czwartek podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher. Mosbacher powiedziała w czwartek w rozmowie z PAP i IAR, że międzynarodowi inwestorzy pójdą wszędzie, gdzie widzą możliwości. – W tym momencie wschodnia i środkowa Europa ma ku temu wszelkie podstawy, żeby być motorem wzrostu (w Europie – red.)– oceniła ambasador. Dodała, że inwestorzy będą zainteresowani obecnością w regionie tak długo, jak będzie on oferował przyjazną atmosferę dla biznesu czy regulacje prawne tworzone w celu zachęcenia firm do inwestowania. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

