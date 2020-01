Fakty i mity o reklamach w wyszukiwarce – co musisz o nich wiedzieć?

Po wpisaniu pytania w pasek wyszukiwarki Google użytkownik otrzymuje listę wyników, przy czym na pierwszych pozycjach pojawiają się reklamy. Słyszałeś o Google Adwords (aktualnie Google Ads) wiele sprzecznych informacji? Koniecznie zapoznaj się z naszym artykułem – poznaj najpopularniejsze fakty i mity o Google Ads!

Co to jest Google Ads?

Jeżeli z internetu korzystasz na co dzień, to z pewnością wiesz, co to Google Ads. Najprościej mówiąc, to system reklamowy Google. Z różnych reklam Google Ads korzystają zarówno firmy usługowe, jak i sklepy internetowe. Duże zainteresowanie Google Ads przełożyło się na powstanie o nim licznych mitów. Jeżeli interesuje Cię ten temat, zajrzyj również tutaj: https://www.eactive.pl/google-adwords/obalamy-mity-o-adwords-czyli-nie-takie-linki-sponsorowane-straszne-jak-o-nich-mowia/.

3 fakty na temat linków sponsorowanych

Porządkując swoją wiedzę na temat Google Ads, warto poznać najważniejsze fakty. Do tych należą:

1. Kampania Google Ads jest tania.

Jeżeli interesuje Cię reklama w Google, to ta wiadomość będzie dla Ciebie z pewnością istotna – reklama Google jest tania. To efekt zastosowanych rozwiązań – w ramach kampanii Google Ads każdy klient może określić m.in. liczbę słów kluczowych (fraz), po wpisaniu których będzie pojawiać się reklama. Opłaty są pobierane za kliknięcie w linki sponsorowane.

Korzystny system rozliczeń oznacza, że z Google Ads (wcześniej Google Adwords) może skorzystać każda firma, niezależnie od posiadanego budżetu.

2. Google Ads przynosi wymierne korzyści.

Zarówno dla firm usługowych, jak i sklepów internetowych reklama w internecie jest niezwykle ważna – to sposób, by pozyskać nowych klientów. Z tego względu naturalnym pytaniem wydaje się, czy reklama w Google jest skuteczna. Odpowiedź jest pozytywna – to sposób, by zwiększyć zarówno konwersję, jak i sprzedaż.

Jeżeli planujesz reklamować się w internecie, uwzględnij w swojej kampanii właśnie Google Ads. Poniesione koszty zwrócą Ci się szybko.

3. Wyniki sponsorowane są oznaczone.

To fakt – gdy wpiszesz frazę w wyszukiwarkę, wszystkie wyniki sponsorowane zostaną oznaczone etykietą „reklama”. Dzięki temu – jako użytkownik – możesz zdecydować, czy jesteś zainteresowany skorzystaniem z oferty firmy, która korzysta z reklamy Google Ads. Jeżeli nie, możesz przejść do wyników organicznych, przy czym musisz pamiętać, że reklama w Google jest reklamą dopasowaną – reklamy sponsorowane będą spełniać Twoje oczekiwania.

3 mity na temat linków sponsorowanych

Wokół linków sponsorowanych narosło wiele mitów – bardzo możliwe, że chociaż z częścią z nich się spotkałeś. Najczęściej powtarzane brzmią tak:

1. Nie warto klikać w linki sponsorowane.

Słyszałeś, że nie warto klikać w linki sponsorowane? W końcu firma, dla których kampania Google została uruchomiona, chce zarobić, a to z kolei oznacza, że jej produkty są droższe. To mit! Właściciele sklepów internetowych doskonale wiedzą, że użytkownicy porównują ceny produktów, korzystając z porównywarek i dlatego wystrzegają się sztucznego zawyżania cen.

Klikanie w linki sponsorowane to najprostszy sposób, by szybko znaleźć poszukiwany produkt lub usługę – reklamy są doskonale dopasowane do zapytań.

2. Reklama pokazuje się zawsze po wpisaniu frazy.

Załóżmy, że chcesz kupić czajnik. Po wpisaniu frazy „czajnik” w wyszukiwarkę Google otrzymałeś wyniki, wśród których były reklamy Google Ads. Jedna z nich Cię zainteresowała, ale dałeś sobie czas na podjęcie decyzji o zakupie. Czy to możliwe, że za kilka godzin po wpisaniu tej samej frazy nie zobaczysz wcześniej wyświetlonej reklamy? Owszem.

Dlaczego tak się dzieje? Powodów jest wiele, np. Google może wstrzymać wyświetlanie niektórych reklam dla adresu IT lub reklama może być wyświetlana jedynie od czasu do czasu ze względu na ograniczony budżet.

3. Reklamy pojawiają się zawsze w tym samym miejscu.

To kolejny mit. Reklamy mogą wyświetlać się w różnych miejscach, np. w wynikach wyszukiwania (powyżej lub poniżej wyników wyszukiwania w Google), obok wyników wyszukiwania lub na Grafice Google. Dlaczego? Każda osoba korzystająca z potencjału Google Ads może wybrać rodzaj reklamy – dostępne są m.in. reklamy tekstowe i reklamy produktowe.

