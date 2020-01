Gersdorf edukuje Morawieckiego Dziennikarze RMF FM zapytali I prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzatę Gersdorf, co sądzi na temat pisma Mateusza Morawieckiego, które przesłał do Trybunału Konstytucyjnego. Z jej odpowiedzi wynika, że jego próby podważenia orzeczenia Sądu Najwyższego, dotyczącego sędziów wybranych przez neo-KRS, są bezskuteczne. Mateusz Morawiecki postanowił skierować do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie przepisów, na mocy których trzy izby Sądu Najwyższego podjęły w czwartek uchwałę dotyczącą sędziów wskazanych przez nową KRS. O decyzji premiera poinformował w piątek rzecznik rządu Piotr Müller.



– Sąd Najwyższy nie ma kompetencji, by tworzyć przepisy prawa, by uchylać obowiązujące ustawy, by ustalać, kto jest sędzią w Polsce. Wczorajsza uchwała wprowadza chaos na niespotykaną dotąd skalę – argumentował wniosek Morawieckiego rzecznik rządu. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.