Gigantyczny atak zimy i stan wyjątkowy – obejrzyj nagrania wideo Stan wyjątkowy wprowadzono w Nowej Fundlandii i Labradorze po zamieciach i burzach śnieżnych w niektórych częściach wschodniej prowincji. Intensywne opady śniegu, które zakopały miasto St. John’s w śniegu, powodując ich paraliż miasta. Przy ponad 70 centymetrach śniegu i silnych wiatrach, nagromadzone zaspy powodują zdradzieckie warunki drogowe. W wielu domach doszło do przerw w dostawie prądu. W stolicy prowincji – mieście St. John’s, a także w kilku pobliskich miejscowościach, ogłoszono stan wyjątkowy, nakazując zamknięcie firm i usunięcie pojazdów z dróg. Cały ruch lotniczy również został wstrzymany. W szczycie burzy śnieżnej nawet pługi śnieżne były ściągane z dróg z powodu prawie zerowej widoczności. Urzędnicy miejscy radzili mieszkańcom St. John’s, aby przygotowali zestawy z wystarczającą ilością zapasów na co najmniej 72 godziny. Władze wzywają mieszkańców do stałego kontaktu ze starszymi sąsiadami i do utrzymywania kontaktu z osobami podróżującymi. Wykopanie się z zasp może potrwać kilka dni, a premier Justin Trudeau napisał na Twitterze, że rząd federalny jest gotowy pomóc Nowej Fundlandii i Labradorowi w razie potrzeby. This slideshow requires JavaScript. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

