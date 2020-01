GRACZE W CYMBERGAJA Z cyklu: Głos sceptyka z Polski Ruskich nie ma za co lubić. Można zacząć od Iwana Groźnego, warto wspomnieć o królu Stefanie Batorym, który co prawda językiem polskim nie władał ale pogonił Ruskich aż pod Smoleńsk. Potem nie było tak wesoło a gadanie Putina kipi od kłamstw. Sowieci wsparli Hitlera o czym świadczy pakt Ribentropp – Mołotow, który był klasycznym rozbiorem Polski i przyniósł masową wysyłkę Polaków z kresów wschodnich na Sybir. Na ten temat mogę coś więcej powiedzieć na przykładzie mojej rodziny czy rodziny mojego szkolnego przyjaciela Jurka Zory… Hitler przechytrzył jednak Stalina, wojska III Rzeszy znalazły się pod Leningradem, Stalingradem itd. Sowieci wbrew swoich planów znaleźli się po drugiej strony barykady. Gadanie Putina ma dzisiaj wyłącznie propagandowy wymiar. Ruscy bili się co prawda z Niemcami ale z musu. Szli na Zachód, maszerowali przez Polskę siejąc zgrozę. Zacierali ręce radośnie widząc jak Warszawa płonie po klęsce Powstania Warszawskiego. Putin gra dziś bohatera i wygrywa. A co ma robić? Wyrósł na polityka pierwszej klasy. Wszyscy mu się kłaniają, bo wszyscy mają w tym interes. Od Izraela po Francję, Niemcy itd. Wszyscy oprócz naszych rodzimych polityków, którzy poruszają się jak słoń w składzie porcelany. „Nasi” być może dobrze grają. W cymbergaja. Jerzy Klechta Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Jerzy Klechta Website Jerzy Klechta – dziennikarz prasowy i telewizyjny. W zawodzie od przeszło 50 lat. Autor ponad 20 książek. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.