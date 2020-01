Hurkacz gra dalej, Linette za burtą Australian Open.

Miało być łatwiej. ale wcale nie było. Hubert Hurkacz w pierwszej rundzie wielkoszlemowej imprezy w Melbourne przegrywał już 0:2 z niżej notowanym Austriakiem Dennisem Novakiem, ale zdołał odwrócić losy i awansować. Początek 2020 roku jest dla Hurkacza wymarzony. W ATP Cup jak chciał rozbił trzech rywali teoretycznie lepszych od siebie, a w Auckland serię zwycięstw przedłużył do sześciu, osiągając drugi półfinał imprezy rangi ATP w karierze. W nagrodę awansował w rankingu i w Melbourne po raz pierwszy w karierze został rozstawiony (z numerem 31.). Polak formę na Australian Open przygotował znakomitą, a narzekać nie mógł także na los. Ten na początek skojarzył go z kwalifikantem Novakiem (99. ATP).

Początkowo polsko-austriackie starcie zaplanowane było na poniedziałek, ale tego dnia w Melbourne Park rzęsiście padał deszcz. Granie trzeba było przełożyć na wczesny wtorkowy poranek, dokładnie na 10.30 czasu lokalnego. Być może to właśnie nietypowa pora rozgrywania spotkania sprawiła, że Hurkacz długo wchodził w mecz, po prostu nie był sobą.

W pierwszym secie Polak nie był w stanie dominować na korcie, ale skutecznie serwował, co zapewniło mu tie-break. Ten układał się dobrze do stanu 3-2. Wtedy cztery kolejne błędy przekreśliły szanse na zgarnięcie partii. Trzeba było odrabiać straty. Tyle że 22-letni wrocławianin najwyraźniej nie potrafił wyrzucić z głowy niepowodzenia i przez kolejne dwa kwadranse był na korcie praktycznie nieobecny. Zawodził go serwis, nie funkcjonował tak groźny zwykle forhend, a błąd gonił błąd. 1:6 w drugim secie i Hurkacz znalazł się na krawędzi odpadnięcia z turnieju.

Na szczęście najlepszy polski singlista zdołał opanować emocje i uspokoić grę. Większa dokładność i mniejsza liczba błędów wystarczyły, by obraz gry odwrócił się o 180 stopni. Tym razem to opadający z sił Novak był tylko tłem, a Hurkacz w 62 minuty zgarnął dwa sety. W decydującej partii Polak zdobył przełamanie już w trzecim gemie i wydawało się, że jest już na autostradzie do drugiej rundy. Wtedy nastąpił kolejny zwrot akcji. Novak zdobył gema przy serwisie Hurkacza i zrobiło się po cztery. Ostatecznie więcej zimnej krwi zachował Polak i dwa kolejne gemy padły jego łupem.

Hurkacz mógł się cieszyć po trzech godzinach i dziewięciu minutach trudnej walki. Był to jego pierwszy w karierze wygrany mecz w Australian Open i pierwszy, w którym uratował się ze stanu 0:2 w setach. Na swoim koncie zapisał 16 asów oraz po 51 uderzeń kończących oraz niewymuszonych błędów. Pięciokrotnie przełamywał serwis rywala, samemu tracąc podanie trzy razy. W drugiej rundzie na Hurkacza czeka już Australijczyk John Millman (47. ATP).

Wynik meczu pierwszej rundy Australian Open:

Hubert Hurkacz (31) – Dennis Novak 6:7 (4), 1:6, 6:2, 6:3, 6:4.

Magda Linette, tak jak przed rokiem na pierwszej rundzie zakończyła swoją przygodę w singlowych zmaganiach tegorocznego wielkoszlemowego Australian Open. Polska tenisistka przegrała na otwarcie w Melbourne z Holenderką Arantxą Rus 6:1, 3:6, 4:6.

Zaczęło się znakomicie, a później było już tylko gorzej. Mimo wygranego pierwszego seta Magda Linette (43. WTA) przegrała mecz z Holenderką Arantxą Rus (93.WTA) i odpadła już w pierwszej rundzie wielkoszlemowego Australian Open. Linette rok temu trafiła od razu na rozstawioną z czwórką Japonkę Naomi Osakę, która później triumfowała w całej imprezie. Tym razem 43. na światowej liście tenisistka miała więcej szczęścia – Rus jest 93. w tym zestawieniu. Poznanianka jednak szansy tej nie wykorzystała.

Holenderka w głównej drabince zawodów wielkoszlemowych ostatnio była w 2018 roku, a wcześniej siedem lat temu. Najlepiej poszło jej na kortach ziemnych im. Rolanda Garrosa w 2012 roku, gdy zatrzymała się na 1/8 finału. W cyklu WTA nie odniosła jak na razie większych sukcesów, a występy w takich turniejach przeplata startami w imprezach niższej rangi. Wśród dokonań leworęcznej 29-latki wymieniane jest pokonanie przez nią ówczesnej wiceliderki światowych list Belgijki Kim Clijsters w drugiej rundzie French Open 2011. Rus obroniła wówczas dwie piłki meczowe. Wygrała pięć pierwszych gemów

We wtorek Rus także musiała wykazać się walecznością. Pierwotnie jej pierwszy w karierze mecz z młodszą o dwa lata poznanianką miał się odbyć w poniedziałek. Z powodu intensywnych opadów deszczu jednak – tak jak wiele innych spotkań – został przełożony na kolejny dzień. Linette początkowo w tym spotkaniu szła jak burza – wygrała pięć pierwszych gemów. W pierwszym secie rywalce oddała zaś łącznie tylko jednego. Niektórzy kibice Polki mieli prawo myślami wybiegać do meczu drugiej rundy, w którym czeka Amerykanka Madison Keys, ale sytuacja całkowicie się odwróciła.

Po stronie 43. rakiety świata zaczęły się mnożyć błędy. W II secie to ona szybko przegrywała 0:5, a jej sympatycy przecierali oczy ze zdumienia. W szóstym i siódmym gemie obroniła łącznie trzy piłki setowe, ale zmniejszenie strat na 3:5 to było wszystko, na co było ją stać w tej odsłonie.

Rus zdecydowanie lepiej zaczęła też decydującą partię. Po dwóch przełamaniach prowadziła 4:1. Polka zdołała nieco zniwelować przewagę rywalki i doprowadzić do wyniku 4:5. Holenderka jednak nie zmarnowała szansy na pierwszy od ośmiu lat awans do drugiej rundy Wielkiego Szlema.

W trwającym dwie godziny i 15 minut spotkaniu Linette posłała jednego asa i miała sześć podwójnych błędów. Zanotowała 30 uderzeń wygrywających i 51 niewymuszonych błędów. W dwóch ostatnich elementach po stronie Rus, która ani razu nie punktowała bezpośrednio dzięki serwisowi, było – odpowiednio – 15 i 36. Polka po raz piąty z rzędu znalazła się w głównej drabince zawodów w Melbourne.

Najlepiej wspomina edycję sprzed dwóch lat, kiedy dotarła do trzeciej rundy. Ten etap zmagań to także jej najlepszy wynik w Wielkim Szlemie (osiągnęła go też we French Open 2017 i Wimbledonie 2019). Teraz nie żegna się jeszcze z Australian Open – w deblu połączy siły z Ukrainką Kateryną Kozłową.

Wynik meczu 1. rundy gry pojedynczej kobiet:

Arantxa Rus (Holandia) – Magda Linette (Polska) 1:6, 6:3, 6:4.