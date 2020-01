Hurkacz przegrał walkę o finał w Auckland Prawie dwie godziny znakomitej walki i na koniec pierwsza porażka w tym roku. Hubert Hurkacz przegrał w półfinale turnieju ATP w Auckland z Francuzem Benoitem Paire’m 4:6, 7:6 (1), 2:6. Teraz czas na Australian Open. Polak i Francuz znają się znakomicie. Od dawna się przyjaźnią, a w zeszłym roku występowali wspólnie w deblu. Na dodatek wielokrotnie razem trenowali. W poprzednim sezonie, dokładnie w sierpniu w Winston Salem Hurkacz pokonał Paire’a 6:3, 3:6, 6:3 w finale. Tym samym zawodnik z Wrocławia zdobył pierwszy tytuł w turnieju rangi ATP w karierze. Hurkacz przystąpił do tego starcia po niesamowitym pojedynku ćwierćfinałowym. Po niewykorzystaniu sześciu piłek meczowych w drugim secie, ostatecznie za siódmą okazją pokonał prawie 39-letniego Hiszpana Feliciano Lopeza 6:4, 6:7 (11-13), 6:4. Polak, który w tym roku nie przegrał żadnego z sześciu dotychczasowych pojedynków zaczął źle. Od razu stracił podanie, ale za chwilę miał szansę na przełamanie powrotne. To się jednak nie udało. Paire dobrze returnował i jeszcze raz zaliczył breakpointa (5:2). Hurkacz walczył dzielnie i odrobił część strat, ale w dziesiątym gemie francuski zawodnik świetnie serwował i ostatecznie wygrał seta 6:4. Druga partia była bardziej zacięta. W piątym gemie najlepszy polski tenisista stracił podanie i wydawało się, że to koniec jego szans na zwycięstwo. Nic z tych rzeczy. Hurkacz po raz drugi w starciu przełamał przeciwnika. Prowadził 5:4, a w dziesiątym gemie przy stanie 30:30 miał znakomitą okazję na piłkę setową. Fatalnie jednak popsuł bekhend. Decydował tie-break. W nim Polak szybko objął wysokie prowadzenie 5:0. Paire narzekał na jednego z kibiców, który rzekomo miał mu przeszkadzać, gdy serwował. Sędzia nie zwracał na to uwagi. Na koniec Paire rzucił rakietą i dostał karny punkt. Wcześniej miał ostrzeżenie za wystrzelenie piłki w trybuny. Przegrał 1:7, a potem jeszcze długo wykłócał się z arbitrem. Konieczna była trzecia partia. W niej Hurkacz nie utrzymał koncentracji z poprzedniej części. Francuz natomiast szybko zapomniał o wydarzeniach z poprzedniego seta. Grał znakomicie i pewnie zwyciężył 6:2. Kibice mogli oglądać wiele wspaniałych akcji. Wrocławianin przy piłce meczowej popełnił podwójny błąd serwisowy. W finale zmierzy się rodakiem Ugo Humbertem. 57. w rankingu ATP 21-latek pokonał Amerykanina Johna Isnera 7:6 (5). 6:4. Teraz czas na wielkoszlemowy Australian Open, który rozpocznie się już 20 stycznia. Półfinał, ATP Auckland: Hubert Hurkacz (34. ATP) – Benoit Paire (Francja, 24. ATP) 4:6, 7:6 (1), 2:6. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.