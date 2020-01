Inwazja jadowitych skorpionów na brazylijskie miasta Brazylijska metropolia 12-milionowe Sao Paulo, sześciomilionowa dawna stolica Rio de Janeiro i kilka innych największych miast kraju wraz z nastaniem lata, które przypada w okresie zimy w strefie umiarkowane, stały się celem wielkiej inwazji skorpionów. “Całe Sao Paulo walczy z ofensywą tych jadowitych stworzeń” – ostrzegł w czwartek Instytut Butantan w tym mieście, który pracuje nad udoskonaleniem szczepionki przeciwko jadowi skorpiona. Brazylijscy eksperci przypisują dwunastokrotny wzrost liczby ukąszeń i przypadków zgonów wśród ludności brazylijskich miast w latach 2000-2018 od jadu skorpiona “żywiołowej ekspansji” wielkich miast. Chodzi o budowę nowych domów i osiedli mieszkalnych na terenach podmiejskich nieprzygotowanych do tego rodzaju zabudowy. Sprzyja to inwazji karaluchów, pająków i koników polnych, które stanowią główny pokarm skorpionów. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.