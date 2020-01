Izraelskie media:Władimir Putin jest ważniejszy od Polski Izraelscy publicyści tłumaczą, dlaczego prezydent Polski nie będzie mógł zabrać głosu podczas Światowego Forum Holocaustu. Powodem jest utrzymanie dobrych relacji z Rosją i niska pozycja naszego kraju na arenie międzynarodowej. Andrzej Duda nie pojawi się na Światowym Forum Holocaustu w Jerozolimie. Powodem jest to, że nie będzie mógł zabrać głosu w przeciwieństwie do prezydenta Rosji Władimira Putina. Uroczystości w Izraelu są alternatywnym wydarzeniem wobec tego, które cztery dni później jest organizowane w Polsce. Impreza jest prowadzona przez rosyjskiego oligarchę Wiaczesława Mosze Kantora, ale zaproszeniami zajmowali się izraelscy dyplomaci i instytut Jad Waszem. W podkaście izraelskiego dziennika “Haarec” dziennikarze podkreślali związki Kantora i Putina – podaje TVP Info za PAP. – Powinniśmy być podejrzliwi, gdy rozmawiamy o motywacjach stojących za tym wydarzeniem – powiedział Ofer Aderet. – Przywódców, którzy tutaj przybywają nie obchodzi dyplomacja, ani stosunki z Izraelem. Obchodzi ich upamiętnienie Holocaustu i ich stosunki z Kantorem – kontynuował. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

