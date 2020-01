Jak Putin wraca do gry na Bliskim Wschodzie i na świecie Władimir Putin angażuje się w konflikty w kolejnych krajach Bliskiego Wschodu, chcąc przywrócić Rosji pozycję jednego z głównych globalnych graczy. Przez ćwierć wieku po rozpadzie Związku Radzieckiego, Rosja była w tym regionie niemal nieobecna, a dziś na nowo staje się ważnym rozgrywającym o ogromnych możliwościach militarnych, pozostającym w dobrych stosunkach ze wszystkimi stronami konfliktu, od Izraela po Arabię Saudyjską – pisze dla POLITICO niezależny dziennikarz Alec Luhn. Wygląda na to, że na Bliskim Wschodzie sprawy idą po myśli Władimira Putina. Rosyjski prezydent 7 stycznia obchodził prawosławne Boże Narodzenie w Damaszku – było to jego pierwsza wizyta w tym mieście od kiedy rosyjskie lotnictwo zaczęło bombardowania pozycji powstańców w 2015 r. Celem wizyty było oszacowanie sukcesów Rosji w zmianie przebiegu syryjskiego konfliktu. I wszystko wskazuje na to, że Putin był z tej wizyty zadowolony. Rebelianci są obecnie bombardowani w swoim ostatnim bastionie, w Idlib (mimo ogłoszonego niedawno zawieszenia broni), Państwo Islamskie tchórzliwie kryje się w resztkach swojego tak zwanego kalifatu, a Stany Zjednoczone i ich kurdyjscy sojusznicy wycofali się na wschód Syrii, pozwalając rosyjskim wojskom przejąć kontrolę nad swoimi opuszczonymi bazami. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

